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С кем из российских губернаторов чаще всего встречается Лукашенко

Ежегодно белорусский лидер принимает около двух десятков глав субъектов
Александр Тихонов
Региональные акценты у Лукашенко могут меняться в зависимости от экономических приоритетов, считают эксперты
Региональные акценты у Лукашенко могут меняться в зависимости от экономических приоритетов, считают эксперты / Пресс-служба Правительства Приморского края / ТАСС

С 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко по шесть раз встретился с губернаторами Санкт-Петербурга и Приморья Александром Бегловым и Олегом Кожемяко соответственно. Последний 22 октября получил повышение: по предложению премьер-министра Михаила Мишустина он был назначен вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

С Бегловым и Кожемяко Лукашенко встречается ежегодно, а в 2022 г. дважды провел переговоры с каждым из этих губернаторов – в Минске и в Петербурге и Владивостоке. Всего белорусский лидер принимает около 20 губернаторов из России каждый год.

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