С кем из российских губернаторов чаще всего встречается Лукашенко

С кем из российских губернаторов чаще всего встречается ЛукашенкоЕжегодно белорусский лидер принимает около двух десятков глав субъектов
С 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко по шесть раз встретился с губернаторами Санкт-Петербурга и Приморья Александром Бегловым и Олегом Кожемяко соответственно. Последний 22 октября получил повышение: по предложению премьер-министра Михаила Мишустина он был назначен вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
С Бегловым и Кожемяко Лукашенко встречается ежегодно, а в 2022 г. дважды провел переговоры с каждым из этих губернаторов – в Минске и в Петербурге и Владивостоке. Всего белорусский лидер принимает около 20 губернаторов из России каждый год.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам