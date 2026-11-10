С кем из российских губернаторов чаще всего встречается Лукашенко

С Бегловым и Кожемяко Лукашенко встречается ежегодно, а в 2022 г. дважды провел переговоры с каждым из этих губернаторов – в Минске и в Петербурге и Владивостоке. Всего белорусский лидер принимает около 20 губернаторов из России каждый год.