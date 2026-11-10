Александр Харичев написал философскую статью о социальной архитектуре

В эпоху когнитивных войн и технологических сдвигов ценностно-смысловые рамки социальной архитектуры становятся несущим каркасом суверенного исторического развития России. Об этом говорится в статье «Ценностно-смысловые рамки социальной архитектуры в социологии управления: институциональные матрицы, смыслообразование и социокультурное регулирование» начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева.