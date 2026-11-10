Автосалону не удалось взыскать с покупателя скидку после отказа от страховок

Житель Омска приобрел автомобиль Chery – скидку в размере 135 000 руб. он получил после того, как оформил у страховщиков – партнеров автосалона договоры каско за 105 250 руб. и страхования жизни за 64 100 руб., следует из материалов дела. Через три дня мужчина решил отказаться от страховок. После этого автосалон обратился к покупателю с требованием вернуть скидку в течение пяти дней. Мужчина этого не сделал, и дилер обратился в суд.