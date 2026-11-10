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Главная / Финансы /

Автосалону не удалось взыскать с покупателя скидку после отказа от страховок

Суды встали на сторону гражданина, посчитав, что продавец фактически ввел его в заблуждение
Михаил Спиридонов
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Омский автодилер, требовавший взыскать с покупателя скидку после отказа от страховок, проиграл ему в трех инстанциях – районном, областном и кассационном судах. Продавец фактически ввел покупателя в заблуждение, навязав договоры страхования с другими организациями, отметил восьмой кассационный суд общей юрисдикции в своем пресс-релизе.

Житель Омска приобрел автомобиль Chery – скидку в размере 135 000 руб. он получил после того, как оформил у страховщиков – партнеров автосалона договоры каско за 105 250 руб. и страхования жизни за 64 100 руб., следует из материалов дела. Через три дня мужчина решил отказаться от страховок. После этого автосалон обратился к покупателю с требованием вернуть скидку в течение пяти дней. Мужчина этого не сделал, и дилер обратился в суд.

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