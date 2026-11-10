Транзит казахстанского угля через Россию останавливается

Транзит казахстанского угля через Россию останавливаетсяПорты Балтики заняты грузами с юга из-за ограничений в Черном и Азовском морях
Россия существенно ограничила транзит казахстанского угля на фоне перенаправления грузопотоков из портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в порты Северо-Запада. Об этом говорится в обзоре агентства Argus.
РЖД не согласовали ни одной заявки на транзит угля по железной дороге в направлении портов Балтийского моря на октябрь и ноябрь из-за загруженности железнодорожной сети, указывает агентство со ссылкой на данные участников рынка.
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