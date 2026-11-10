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Главная / Бизнес /

Транзит казахстанского угля через Россию останавливается

Порты Балтики заняты грузами с юга из-за ограничений в Черном и Азовском морях
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия существенно ограничила транзит казахстанского угля на фоне перенаправления грузопотоков из портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в порты Северо-Запада. Об этом говорится в обзоре агентства Argus.

РЖД не согласовали ни одной заявки на транзит угля по железной дороге в направлении портов Балтийского моря на октябрь и ноябрь из-за загруженности железнодорожной сети, указывает агентство со ссылкой на данные участников рынка.

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