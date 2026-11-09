Суд в США разрешил продолжить стройку заграждения в парке Биг-Бенд
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа продолжить строительство заграждений на границе с Мексикой в районе Биг-Бенд в штате Техас. Решение приостанавливает действие запрета нижестоящего суда, пока продолжается судебное разбирательство, сообщает Bloomberg.
Суд счел, что интересы правительства перевешивают возможный ущерб окружающей среде и рекреационным территориям. Кроме того, судьи указали, что закон 1996 г., вероятно, ограничивает возможность судебного пересмотра оспариваемых решений властей. С публичным несогласием выступила судья Кетанджи Браун Джексон.
2 октября федеральный судья Кэтлин Кардоне запретила строительство заграждений в районе Биг-Бенд. Иск подали природоохранные организации и местные жители, которые оспаривали решение министерства внутренней безопасности США об освобождении проекта от соблюдения ряда экологических требований. По их мнению, строительство угрожает природным территориям национального парка.
Власти США считают район Биг-Бенд одним из маршрутов нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Проект предусматривает строительство дорог, систем наблюдения и пограничных заграждений. В самом национальном парке планируется установить автомобильные барьеры общей протяженностью около 27 км.
В октябре 2025 г. министерство внутренней безопасности США объявило о расширении системы «умная стена» на границе с Мексикой за $4,5 млрд. Проект предусматривал строительство 360 км заграждений и внедрение технологий наблюдения на участке протяженностью 640 км.
В июле 2025 г. конгресс США предусмотрел $46,6 млрд на строительство стены в рамках масштабного бюджетного законопроекта Трампа.