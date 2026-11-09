Суд в США разрешил продолжить стройку заграждения в парке Биг-Бенд

В октябре 2025 г. министерство внутренней безопасности США объявило о расширении системы «умная стена» на границе с Мексикой за $4,5 млрд. Проект предусматривал строительство 360 км заграждений и внедрение технологий наблюдения на участке протяженностью 640 км.