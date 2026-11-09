За день силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над регионами России

8 ноября Минобороны сообщило об уничтожении 50 беспилотников с 8:00 до 20:00 мск. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. В ночь на 8 ноября силы ПВО уничтожили еще 142 БПЛА.