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Главная / Политика /

За день силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над регионами России

Антон Потоков
Виталий Невар / ТАСС
Виталий Невар / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской и Ростовской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

В ночь на 9 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 430 украинских беспилотников над 16 регионами страны. Атаки отражались с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября. В Ленинградской области были сбиты 113 БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщал о попадании беспилотников в промзону города Кириши.

8 ноября Минобороны сообщило об уничтожении 50 беспилотников с 8:00 до 20:00 мск. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. В ночь на 8 ноября силы ПВО уничтожили еще 142 БПЛА.

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