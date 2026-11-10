Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби проходят конструктивно и содержательно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя итоги первого дня мирного диалога.
По словам Зеленского, он определил четкие задачи украинской переговорной группе как в трехстороннем формате, так и в целом в ближайшие дни с представителями президента США и представителями Европы.
«Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами сложно», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).
Первый день переговоров Москвы, Киева и Вашингтона прошел 10 ноября. Российскую делегацию в составе 11 человек возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Обсуждение за закрытыми дверями продлилось более четырех часов, включая 40-минутный перерыв.
До начала переговоров Мединский поблагодарил США за усилия по миротворчеству. Умеров перед началом встречи заявил, что украинская сторона провела отдельные встречи с представителями Европы, НАТО и ЕС, а также с двумя американскими посланниками.