«РИА Новости»: делегация РФ не контактировала с европейцами
Представители российской делегации, находящейся в Абу-Даби, 10 ноября не проводили встреч или переговоров с европейскими чиновниками. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в переговорной группе.
На вопрос агентства о наличии таких контактов собеседник ответил отрицательно.
Переговоры делегаций России, США и Украины начались 10 ноября и проходят в закрытом формате. Пресса на встречу не допущена. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта. Первый день переговоров завершился после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке. Обсуждения продолжатся 11 ноября.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Перед началом встречи он выразил надежду, что переговоры позволят продвинуться к мирному урегулированию конфликта. Мединский также сообщил, что состав российской группы расширился.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие обсуждения продуктивными, но подчеркнул, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов. По его словам, рассчитывать на достижение соглашения в ближайшие сутки не следует.
Источник «Интерфакса» сообщил, что российская делегация проведет пресс-подход по итогам трехсторонних переговоров 11 ноября.