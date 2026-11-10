«РИА Новости»: делегация РФ не контактировала с европейцами

Переговоры делегаций России, США и Украины начались 10 ноября и проходят в закрытом формате. Пресса на встречу не допущена. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта. Первый день переговоров завершился после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке. Обсуждения продолжатся 11 ноября.