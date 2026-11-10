Мединский выразил надежду на прогресс на переговорах в Абу-Даби

Российская сторона рассчитывает, что трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби позволят продвинуться к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.