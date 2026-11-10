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Мединский выразил надежду на прогресс на переговорах в Абу-Даби

Анна Виноградова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская сторона рассчитывает, что трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби позволят продвинуться к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

Он также отметил, что состав российской переговорной группы расширился и стал более представительным и профессиональным.

Встреча представителей России, США и Украины началась 10 ноября в Абу-Даби. Переговоры рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет Мединский, американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Ранее стало известно, что в российскую делегацию вошли 11 человек, включая заместителей главы МИДа Сергея Рябкова и Михаила Галузина, представителей Генштаба и ФСБ.

9 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стороны намерены согласовать принципы урегулирования конфликта. По его словам, одним из основных вопросов переговоров станет безопасность России, Украины и всего региона.

Как сообщал источник ТАСС, урегулирование конфликта на Украине станет частью более широкого обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе.

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