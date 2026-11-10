Литий и кобальт подешевели в октябре из-за слабого спроса

Мировые цены на литий и кобальт в октябре 2026 г. продолжили снижаться на фоне слабого спроса со стороны производителей аккумуляторов и роста глобального предложения. Средняя стоимость карбоната лития в Китае упала на 23,5% за месяц, до $16 130 за 1 т, а кобальта на Лондонской бирже металлов (LME) – на 14,85%, до $36 044 за 1 т. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Kept.