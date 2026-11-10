Литий и кобальт подешевели в октябре из-за слабого спроса
Мировые цены на литий и кобальт в октябре 2026 г. продолжили снижаться на фоне слабого спроса со стороны производителей аккумуляторов и роста глобального предложения. Средняя стоимость карбоната лития в Китае упала на 23,5% за месяц, до $16 130 за 1 т, а кобальта на Лондонской бирже металлов (LME) – на 14,85%, до $36 044 за 1 т. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Kept.
По оценке аналитиков, пиковый сезон для производителей аккумуляторов оказался слабее ожиданий. Одновременно предложение лития увеличилось за счет возобновления работы ранее остановленных производств, а кобальта – благодаря ускорению поставок из Демократической Республики Конго, росту вторичной переработки и использованию накопленных запасов.
К концу октября котировки лития опустились до $14 000 за 1 т впервые с декабря 2025 г., а кобальта – ниже $33 000 за 1 т впервые с сентября прошлого года. Аналитики отмечают, что ожидания дальнейшего снижения цен побуждают покупателей откладывать закупки. Дополнительное давление на литий оказало соглашение ЕС и Китая о введении с 1 декабря квот на импорт китайских гибридных автомобилей.
6 октября президент Владимир Путин открыл первый комплекс по производству аккумуляторов в Москве. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, предприятие сможет выпускать до 18 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит оснащать батареями до 50 000 электромобилей.
16 июля Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало литий самым быстрорастущим по спросу критическим минералом. По данным организации, мировое потребление металла с 2020 по 2025 г. увеличилось в четыре раза, превысив 250 000 т. К 2040 г. агентство ожидает дальнейшего роста спроса в 3,5 раза относительно 2025 г.