Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,38+0,08%VEON-RX87,4-0,57%BISVP10,12-1,84%IMOEX2 458,49-0,59%RTSI935,88-0,59%RGBI112,08+0,12%RGBITR779,01+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Литий и кобальт подешевели в октябре из-за слабого спроса

Анна Виноградова
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Мировые цены на литий и кобальт в октябре 2026 г. продолжили снижаться на фоне слабого спроса со стороны производителей аккумуляторов и роста глобального предложения. Средняя стоимость карбоната лития в Китае упала на 23,5% за месяц, до $16 130 за 1 т, а кобальта на Лондонской бирже металлов (LME) – на 14,85%, до $36 044 за 1 т. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Kept.

По оценке аналитиков, пиковый сезон для производителей аккумуляторов оказался слабее ожиданий. Одновременно предложение лития увеличилось за счет возобновления работы ранее остановленных производств, а кобальта – благодаря ускорению поставок из Демократической Республики Конго, росту вторичной переработки и использованию накопленных запасов.

К концу октября котировки лития опустились до $14 000 за 1 т впервые с декабря 2025 г., а кобальта – ниже $33 000 за 1 т впервые с сентября прошлого года. Аналитики отмечают, что ожидания дальнейшего снижения цен побуждают покупателей откладывать закупки. Дополнительное давление на литий оказало соглашение ЕС и Китая о введении с 1 декабря квот на импорт китайских гибридных автомобилей.

6 октября президент Владимир Путин открыл первый комплекс по производству аккумуляторов в Москве. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, предприятие сможет выпускать до 18 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит оснащать батареями до 50 000 электромобилей.

16 июля Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало литий самым быстрорастущим по спросу критическим минералом. По данным организации, мировое потребление металла с 2020 по 2025 г. увеличилось в четыре раза, превысив 250 000 т. К 2040 г. агентство ожидает дальнейшего роста спроса в 3,5 раза относительно 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте