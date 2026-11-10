WP: США усилили переговорные позиции России перед встречей в Абу-Даби

Издание указывает, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер уже пошли на уступки «в ключевом вопросе для России», начав на встречах более широкое обсуждение европейской безопасности. Отмечается, что решение включить вопросы безопасности в повестку дня является «еще одним шагом в пользу России, в то время как администрация США отчаянно ищет способы положить конец конфликту на Украине».