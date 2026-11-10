WP: США усилили переговорные позиции России перед встречей в Абу-Даби
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что единственный способ заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине – одновременно заключить более широкое соглашение с Россией о будущих механизмах обеспечения безопасности в Европе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.
Издание указывает, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер уже пошли на уступки «в ключевом вопросе для России», начав на встречах более широкое обсуждение европейской безопасности. Отмечается, что решение включить вопросы безопасности в повестку дня является «еще одним шагом в пользу России, в то время как администрация США отчаянно ищет способы положить конец конфликту на Украине».
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявляет о беспокойстве европейских чиновников, что США будут обсуждать вопросы их безопасности без их участия. Они настаивают, чтобы представители их стран приняли участие в переговорах в Абу-Даби 10 ноября.
9 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США еще не определили окончательный формат гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта. При этом стороны обсуждают различные возможные концепции обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров.
Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби 10 ноября.