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Пол Маккартни стал третьим самым богатым музыкантом в мире

Сергей Пахомов
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Состояние британского музыканта Пола Маккартни достигло $1,4 млрд, что сделало его третьим самым богатым исполнителем в мире. Об этом пишет Forbes.

Основную часть состояния Маккартни составляют доходы от авторских прав на песни, гастролей и коллекции произведений искусства. В частности, значительную роль играет компания MPL Communications, основанная музыкантом в 1969 г. Она управляет правами на его песни и произведения других авторов.

Маккартни также получает доход от холдинга Apple Corps, основанного The Beatles. Компания зарабатывает около $50 млн в год на стриминге, продаже виниловых пластинок и сувенирной продукции. Еще около $10 млн ежегодно музыкант получает от авторских прав на песни группы.

Среди других активов музыканта Forbes назвал недвижимость и коллекцию картин, в которой есть работы художников Рене Магритта и Пабло Пикассо. По оценке журнала, Маккартни уступает рэперу Jay-Z ($2,8 млрд) и певице Тейлор Свифт ($2 млрд).

6 ноября Variety сообщило, что канадский музыкант Эйбел Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd, установил рекорд по самым кассовым сборам за всю историю мужских исполнителей. По данным издания, его тур After Hours Til Dawn, который длился четыре года, собрал более $1,3 млрд. 

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