Две россиянки пострадали при столкновении катера с траулером в Паттайе
В акватории Паттайи скоростной катер столкнулся с рыболовным судном. Две россиянки получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily News.
Инцидент произошел в понедельник около 23:00 (19:00 мск) недалеко от пирса Бали Хай: прогулочный катер на высокой скорости врезался в двухпалубный траулер. На борту катера было 27 пассажиров. Кроме россиянок, пострадали украинка и шесть граждан Таиланда. Они получили ушибы и ссадины, им оказали помощь на месте, затем доставили в больницу.
Капитан траулера заявил, что шел с включенными навигационными огнями и пытался сбросить скорость. Рулевой катера сказал, что в темноте не заметил судно. Правоохранительные органы проводят расследование.