Две россиянки пострадали при столкновении катера с траулером в Паттайе

Инцидент произошел в понедельник около 23:00 (19:00 мск) недалеко от пирса Бали Хай: прогулочный катер на высокой скорости врезался в двухпалубный траулер. На борту катера было 27 пассажиров. Кроме россиянок, пострадали украинка и шесть граждан Таиланда. Они получили ушибы и ссадины, им оказали помощь на месте, затем доставили в больницу.