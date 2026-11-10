Галустян попал в базу данных ГУР Украины
Актер, телеведущий и юморист Михаил Галустян был включен в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Это следует из информации, размещенной на ресурсе.
На портале говорится, что Галустян поддерживает действия России и политику властей РФ в отношении Украины, имеет дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
9 ноября «Ведомости» писали, что российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев был включен в базу ГУР минобороны Украины. В качестве причин внесения в базу указана поддержка артистом спецоперации России на Украине и присоединения Крыма к РФ в 2014 г., а также посещение новых территорий.
8 ноября сообщалось о внесении в базу народного артиста России Олега Газманова и актрисы Натальи Варлей, 5 ноября - актера и кинорежиссера Никиты Джигурды. 3 ноября в перечне оказался певец Shaman (Ярослав Дронов).