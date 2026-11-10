Галустян попал в базу данных ГУР Украины

9 ноября «Ведомости» писали, что российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев был включен в базу ГУР минобороны Украины. В качестве причин внесения в базу указана поддержка артистом спецоперации России на Украине и присоединения Крыма к РФ в 2014 г., а также посещение новых территорий.