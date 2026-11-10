Лавров: объем перевозок по Севморпути достиг исторического максимума

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг исторического максимума. В начале 2026 г. число рейсов по маршруту увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем грузов вырос на 25%. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».