Лавров: объем перевозок по Севморпути достиг исторического максимума
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг исторического максимума. В начале 2026 г. число рейсов по маршруту увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем грузов вырос на 25%. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».
«Безопасной и рентабельной альтернативой южным транспортным артериям становятся трансарктические маршруты», – написал Лавров. По его прогнозу, грузопоток по Севморпути по итогам 2026 г. составит 40 млн т.
Министр также отметил увеличение товарообмена по международному транспортному коридору «Север – Юг» и Восточному полигону железных дорог. По его словам, эти направления способствуют укреплению транзитного потенциала России.
27 октября директор по развитию СМП и Арктики «Росатома» Владимир Панов допустил переход Севморпути на круглогодичный режим уже в начале 2027 г. По его словам, это станет возможным после запуска регулярных поставок продукции одного из крупнейших грузоотправителей в Азию.
В октябре стало известно, что Россия и Индонезия прорабатывают организацию совместного пилотного рейса по Севморпути в 2027 г. Власти Индонезии заинтересованы в диверсификации торговых маршрутов, но намерены учитывать рентабельность перевозок.