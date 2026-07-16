Инвестиционная программа «Росатома» превышает 900 млрд рублей

Итоговый размер инвестиционной программы «Росатома» на 2026 г. составляет более 900 млрд руб. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, подводя промежуточные итоги работы отрасли в этом году. При этом часть проектов была перенесена или пересмотрена с учетом их эффективности до 2030 г.