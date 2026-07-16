Инвестиционная программа «Росатома» превышает 900 млрд рублей
Итоговый размер инвестиционной программы «Росатома» на 2026 г. составляет более 900 млрд руб. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, подводя промежуточные итоги работы отрасли в этом году. При этом часть проектов была перенесена или пересмотрена с учетом их эффективности до 2030 г.
По его словам, по итогам года в открытой части бизнеса консолидированная выручка «Росатома» может составить почти 3,4 трлн руб. Выручка от новых продуктов, связанных с проектами технологического суверенитета, ожидается на уровне 1,6 трлн руб. К 2028 г. госкорпорация планирует увеличить общую выручку до 4 трлн руб., а выручку от новых направлений – до 2,2 трлн руб.
Лихачев отметил, что в «Росатоме» создан комитет по эффективности, реализуются программы оптимизации затрат и повышения производительности труда. Руководство ставит задачу ежегодно увеличивать производительность на 12%, обеспечивая рост заработных плат примерно на 10% в год.
В атомной энергетике «Росатом» уже приступил примерно к половине проектов. Сейчас на девяти площадках в различных стадиях реализации находятся проекты строительства 18 энергоблоков. Особое внимание уделяется проектам Приморской и Кольской АЭС, которые реализуются по поручению президента.
По данным компании, к середине июля объем перевозок по Семерному морскому пути (СМП) достиг 18,8 млн т, что на 13,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам 2026 г. прогнозируется рекордный грузопоток – около 40 млн т.
Отдельно отмечается, что при плане не менее 214 млрд кВтч выработки электроэнергии в 2026 г. «Росатом» рассчитывает превысить этот показатель благодаря повышению эффективности работы станций и дополнительной выработке новых энергоблоков.