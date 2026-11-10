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В конгресс США внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона

Анна Виноградова
TASS
TASS

Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета, обвинив его в превышении полномочий и нарушении конституции. Документ содержит восемь пунктов обвинения, сообщается на официальном сайте конгрессмена.

Три пункта связаны с военными действиями США против Ирана. По мнению Мэсси, Хегсет нарушил закон о военных полномочиях 1973 г., продолжив операции без разрешения конгресса, в том числе после истечения предусмотренного законом срока.

«Ведя боевые действия в Иране более 90 дней без разрешения конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен понести ответственность», – заявил Мэсси.

Другие обвинения касаются военных операций в Йемене и Венесуэле, нарушений законодательства о защите мирного населения и давления на критиков администрации президента Дональда Трампа.

5 ноября CNN сообщил, что палата представителей может проголосовать за импичмент Хегсета на следующей неделе. По данным телеканала, инициативу готовы поддержать некоторые республиканцы, недовольные действиями министра во время конфликта с Ираном.

В тот же день Трамп заявил, что намерен сохранить Хегсета на посту главы Пентагона, несмотря на поступающие жалобы. При этом президент признал, что слышал претензии к работе министра, но не понимает их причин.

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