В конгресс США внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона
Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета, обвинив его в превышении полномочий и нарушении конституции. Документ содержит восемь пунктов обвинения, сообщается на официальном сайте конгрессмена.
Три пункта связаны с военными действиями США против Ирана. По мнению Мэсси, Хегсет нарушил закон о военных полномочиях 1973 г., продолжив операции без разрешения конгресса, в том числе после истечения предусмотренного законом срока.
«Ведя боевые действия в Иране более 90 дней без разрешения конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен понести ответственность», – заявил Мэсси.
Другие обвинения касаются военных операций в Йемене и Венесуэле, нарушений законодательства о защите мирного населения и давления на критиков администрации президента Дональда Трампа.
5 ноября CNN сообщил, что палата представителей может проголосовать за импичмент Хегсета на следующей неделе. По данным телеканала, инициативу готовы поддержать некоторые республиканцы, недовольные действиями министра во время конфликта с Ираном.
В тот же день Трамп заявил, что намерен сохранить Хегсета на посту главы Пентагона, несмотря на поступающие жалобы. При этом президент признал, что слышал претензии к работе министра, но не понимает их причин.