На Поклонной горе появится еще один крупный жилой комплекс

Инвестиционная компания «Альтера капитал» примет участие в строительстве на Поклонной горе жилого комплекса на 31 740 кв. м. Об этом говорится в материалах столичного правительства, с которыми ознакомились «Ведомости». Из них следует, что этот проект уже одобрила градостроительно-земельная комиссия. Там также уточняется, что комплекс появится на 1,11 га в районе поймы реки Сетунь и 5-го км Киевского направления Московской железной дороги, он будет реализован совместной структурой города Москвы и «Альтера капитала». Для освоения площадки потребуется скорректировать границы особо охраняемой зеленой территории. В «Альтера капитале» комментарии не предоставили. «Ведомости» направили запрос в департамент градостроительной политики Москвы.