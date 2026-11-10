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Главная / Недвижимость /

На Поклонной горе появится еще один крупный жилой комплекс

Его строительством будет заниматься структура мэрии Москвы и «Альтера капитал»
Диана Качур
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Инвестиционная компания «Альтера капитал» примет участие в строительстве на Поклонной горе жилого комплекса на 31 740 кв. м. Об этом говорится в материалах столичного правительства, с которыми ознакомились «Ведомости». Из них следует, что этот проект уже одобрила градостроительно-земельная комиссия. Там также уточняется, что комплекс появится на 1,11 га в районе поймы реки Сетунь и 5-го км Киевского направления Московской железной дороги, он будет реализован совместной структурой города Москвы и «Альтера капитала». Для освоения площадки потребуется скорректировать границы особо охраняемой зеленой территории. В «Альтера капитале» комментарии не предоставили. «Ведомости» направили запрос в департамент градостроительной политики Москвы.

Инвестиции в строительство такого комплекса, по расчетам директора департамента земельных проектов NF Group Максима Чернядьева, могут составить 7–8 млрд руб. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский полагает, что затраты будут выше – 12–15 млрд руб. в зависимости от концепции и уровня инфраструктуры.

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