Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до 17
Число погибших при взрыве на металлургическом заводе HABAŞ Demir Çelik в турецком Измире увеличилось до 17 человек. В больнице скончался еще один рабочий, находившийся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в X.
«К сожалению, еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в результате взрыва и последовавшего пожара на металлургическом заводе в Измире», – написал министр. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Взрыв произошел 9 ноября на предприятии в районе Алиага. По предварительным данным администрации провинции, во время работ с жидкой сталью оборвался мостовой кран, который упал в электродуговую печь. После взрыва начался пожар.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 16 погибших. По его словам, власти начали административное и судебное расследования происшествия.
В первых сообщениях о взрыве телеканал NTV информировал о трех погибших и 14 пострадавших. Еще десять человек находились под завалами, продолжались поисково-спасательные работы.