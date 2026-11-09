Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до 17

Число погибших при взрыве на металлургическом заводе HABAŞ Demir Çelik в турецком Измире увеличилось до 17 человек. В больнице скончался еще один рабочий, находившийся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в X.