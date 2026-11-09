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Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до 17

Анна Виноградова

Число погибших при взрыве на металлургическом заводе HABAŞ Demir Çelik в турецком Измире увеличилось до 17 человек. В больнице скончался еще один рабочий, находившийся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в X.

«К сожалению, еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в результате взрыва и последовавшего пожара на металлургическом заводе в Измире», – написал министр. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв произошел 9 ноября на предприятии в районе Алиага. По предварительным данным администрации провинции, во время работ с жидкой сталью оборвался мостовой кран, который упал в электродуговую печь. После взрыва начался пожар.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 16 погибших. По его словам, власти начали административное и судебное расследования происшествия.

В первых сообщениях о взрыве телеканал NTV информировал о трех погибших и 14 пострадавших. Еще десять человек находились под завалами, продолжались поисково-спасательные работы.

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