Лихачев: Киев ликвидирует главную систему безопасности ЗАЭС – ее персонал
Украинские силы фактически приступили к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС – ее персонала. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «Страна Росатом».
По его словам, 9 ноября в результате удара ВСУ погиб электрослесарь станции. Таким образом, за последние две недели погибли четыре сотрудника ЗАЭС, а общее число погибших работников с апреля 2026 г. достигло 14.
Лихачев призвал европейских лидеров обратить внимание на происходящее в Энергодаре и заявил, что атаки ставят под угрозу безопасность персонала, который обеспечивает работу атомной станции.
9 ноября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА.
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников ЗАЭС. Он заявил, что атаки на сотрудников ЗАЭС неприемлемы и нарушают «неотъемлемые столпы ядерной безопасности».
6 ноября Гросси также призвал прекратить военные действия вблизи ЗАЭС. В МАГАТЭ отмечали, что атаки беспилотников затрагивают персонал атомной станции и города, в котором живут сотрудники.