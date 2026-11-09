Лихачев: Киев ликвидирует главную систему безопасности ЗАЭС – ее персонал

9 ноября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА.