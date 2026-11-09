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Лихачев: Киев ликвидирует главную систему безопасности ЗАЭС – ее персонал

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Украинские силы фактически приступили к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС – ее персонала. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «Страна Росатом».

По его словам, 9 ноября в результате удара ВСУ погиб электрослесарь станции. Таким образом, за последние две недели погибли четыре сотрудника ЗАЭС, а общее число погибших работников с апреля 2026 г. достигло 14.

Лихачев призвал европейских лидеров обратить внимание на происходящее в Энергодаре и заявил, что атаки ставят под угрозу безопасность персонала, который обеспечивает работу атомной станции.

9 ноября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА.

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников ЗАЭС. Он заявил, что атаки на сотрудников ЗАЭС неприемлемы и нарушают «неотъемлемые столпы ядерной безопасности».

6 ноября Гросси также призвал прекратить военные действия вблизи ЗАЭС. В МАГАТЭ отмечали, что атаки беспилотников затрагивают персонал атомной станции и города, в котором живут сотрудники.

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