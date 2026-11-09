Актера Рассела Брэнда приговорили к 10,5 года тюрьмы за изнасилование
Королевский суд Саутворка в Лондоне приговорил британского комика, актера и телеведущего Рассела Брэнда к 10 с половиной годам лишения свободы за изнасилование и три эпизода сексуальных домогательств. Об этом сообщает Sky News.
При оглашении приговора судья назвал актера сексуальным хищником и подчеркнул, что тот неоднократно лгал в суде. Всего Брэнду предъявили обвинения по семи эпизодам с участием шести женщин. По трем из них присяжные вынесли оправдательный вердикт.
Отец подсудимого Рон Брэнд отметил, что считает своего сына жертвой. По его словам, после приговора он потерял веру в правосудие.
Расселлу Брэнду 51 год. В 2000-х он вел передачи на телеканалах MTV и BBC, а также работал на радио BBC Radio 2. Сейчас актер ведет собственный канал на YouTube. В 2010–2012 гг. он был женат на певице Кэти Перри.