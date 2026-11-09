Скончался актер Донни Данаган, озвучивший Бемби
Американский актер Донни Данаган, озвучивший юного Бемби в одноименном мультфильме Disney, умер в возрасте 92 лет от рака легких. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Актер скончался 4 ноября. Наибольшую известность ему принесла работа над «Бемби», вышедшим в 1942 г. Данаган озвучил главного героя в детстве. Эта картина стала одной из последних работ актера в кино.
Данаган родился 16 августа 1934 г. в Сан-Антонио (штат Техас). Его актерская карьера началась в конце 1930-х гг. Он снялся в фильмах «Сын Франкенштейна» (1939) и «Лондонская башня» (1939). После завершения карьеры в Голливуде Данаган поступил на службу в Корпус морской пехоты США. Он участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах и дослужился до звания майора.
18 февраля в возрасте 91 года скончалась аниматор студии Disney Джейн Бэр. Она работала над мультфильмами «Спящая красавица», «Лис и пес», «Рождественская история Микки», а также над фильмом «Кто подставил кролика Роджера».