Скончался актер Донни Данаган, озвучивший Бемби

Данаган родился 16 августа 1934 г. в Сан-Антонио (штат Техас). Его актерская карьера началась в конце 1930-х гг. Он снялся в фильмах «Сын Франкенштейна» (1939) и «Лондонская башня» (1939). После завершения карьеры в Голливуде Данаган поступил на службу в Корпус морской пехоты США. Он участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах и дослужился до звания майора.