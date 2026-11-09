ФНБ России вырос на 70,7 млрд рублей в октябре

21 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил о планах пополнить ФНБ по итогам 2026 г. на 600 млрд – 1 трлн руб. Он также отметил, что власти подготовили меры по бюджетной консолидации и рассчитывают удержать дефицит бюджета на уровне около 2% ВВП.