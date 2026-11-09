ФНБ России вырос на 70,7 млрд рублей в октябре
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за октябрь увеличился на 70,7 млрд руб. и на 1 ноября достиг 13,055 трлн руб., или 5,6% прогнозируемого ВВП. Об этом говорится в отчете Минфина РФ.
В долларовом выражении объем фонда составил $162,063 млрд. Его ликвидная часть, размещенная на счетах Банка России, достигла 3,578 трлн руб., или $44,422 млрд. Это соответствует 1,5% прогнозируемого ВВП на 2026 г.
На отдельных счетах ФНБ в ЦБ размещены 182,4 млрд китайских юаней, 131,7 т золота в обезличенной форме и 344,5 млн руб.
В октябре Минфин направил из ФНБ 24,27 млрд руб. на приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи авиакомпаниям в лизинг. Еще 899,3 млн руб. вложили в программу льготного лизинга гражданских судов, 782,5 млн руб. – в обновление подвижного состава петербургского метро.
За сентябрь объем ФНБ сократился на 210,28 млрд руб. до 12,985 трлн руб. Это произошло после увеличения фонда на 474 млрд руб. в августе. На 1 октября его объем соответствовал 5,5% прогнозируемого ВВП.
21 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил о планах пополнить ФНБ по итогам 2026 г. на 600 млрд – 1 трлн руб. Он также отметил, что власти подготовили меры по бюджетной консолидации и рассчитывают удержать дефицит бюджета на уровне около 2% ВВП.