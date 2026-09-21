Силуанов: ФНБ по итогам года будет пополнен на сумму до 1 трлн рублей
Минфин рассчитывает по итогам 2026 г. пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 600 млрд – 1 трлн руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Мы провели ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков, – около 2% ВВП. Главное, что мы состыковались с ЦБ», – сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Минфин намерен увеличить заимствования таким образом, чтобы это не оказало существенного влияния на финансовый рынок.
За январь – август дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. Доходы бюджета за этот период выросли на 9,2% год к году до 25,9 трлн руб., а расходы – на 14,7% до 31,7 трлн руб. Законом о бюджете на 2026 г. был предусмотрен дефицит в размере 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.
17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что рост нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы позволит пополнить ФНБ. В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 606 млрд руб. При подготовке бюджета на 2027–2029 гг. власти исходят из дефицита около 2% ВВП и цены нефти примерно $50 за баррель.