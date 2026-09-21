Силуанов: ФНБ по итогам года будет пополнен на сумму до 1 трлн рублей

За январь – август дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. Доходы бюджета за этот период выросли на 9,2% год к году до 25,9 трлн руб., а расходы – на 14,7% до 31,7 трлн руб. Законом о бюджете на 2026 г. был предусмотрен дефицит в размере 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.