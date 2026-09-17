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Главные заявления Путина на совещании по экономическим вопросам

Глава государства оценил рост ВВП в 2026 году в пределах 1%
Елена Вострикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На нем он заявил, что динамика экономики соответствует прогнозам, инфляция постепенно снижается, а федеральный бюджет в августе был исполнен с профицитом. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления главы государства.

О росте экономики и рынке труда

Экономическая динамика в России в целом соответствует ожиданиям, заявил Путин. По его оценке, по итогам 2026 г. рост ВВП страны будет в пределах 1%.

«Примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год», – отметил он.

Российские компании и предприятия работают устойчиво. По словам президента, об этом свидетельствует в том числе ситуация на рынке труда. Безработица находится около исторических минимумов и составляет 2,3%.

Зарплаты в первом полугодии увеличились на 6,5%. Рост доходов населения и стабильная ситуация на рынке труда поддерживают потребительский спрос – розничные продажи за семь месяцев 2026 г. выросли на 5,4%.

Об инфляции

Инфляция в России «находится в целом под контролем» и постепенно снижается со II квартала 2025 г., сообщил Путин. По состоянию на 14 сентября показатель составил 6,2%.

Президент напомнил, что по итогам I квартала 2025 г. инфляция была двузначной и достигала 10,3%.

«То есть усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты», – сказал Путин.

О доходах федерального бюджета

В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом в размере 606 млрд руб., сообщил президент.

Существенный вклад обеспечили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от глобальной конъюнктуры на рынке углеводородов и опираются на внутренний рынок. За январь – август они выросли более чем на 18%.

При этом Путин обратил внимание на рост мировых цен на нефть. По его словам, в ближайшие месяцы это должно привести к увеличению нефтегазовых доходов бюджета и позволит пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ).

О бюджете на 2027–2029 годы

Правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития России на 2027–2029 г. Он станет основой федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета составит около 2%. При расчетах власти исходят из цены на нефть примерно в $50 за баррель.

«Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти», – заявил Путин.

Безусловными приоритетами федерального бюджета должны оставаться выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России, подчеркнул президент.

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