Главные заявления Путина на совещании по экономическим вопросам

Главные заявления Путина на совещании по экономическим вопросамГлава государства оценил рост ВВП в 2026 году в пределах 1%
Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На нем он заявил, что динамика экономики соответствует прогнозам, инфляция постепенно снижается, а федеральный бюджет в августе был исполнен с профицитом. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления главы государства.
О росте экономики и рынке труда
Экономическая динамика в России в целом соответствует ожиданиям, заявил Путин. По его оценке, по итогам 2026 г. рост ВВП страны будет в пределах 1%.
«Примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год», – отметил он.
Российские компании и предприятия работают устойчиво. По словам президента, об этом свидетельствует в том числе ситуация на рынке труда. Безработица находится около исторических минимумов и составляет 2,3%.
Зарплаты в первом полугодии увеличились на 6,5%. Рост доходов населения и стабильная ситуация на рынке труда поддерживают потребительский спрос – розничные продажи за семь месяцев 2026 г. выросли на 5,4%.
Об инфляции
Инфляция в России «находится в целом под контролем» и постепенно снижается со II квартала 2025 г., сообщил Путин. По состоянию на 14 сентября показатель составил 6,2%.
Президент напомнил, что по итогам I квартала 2025 г. инфляция была двузначной и достигала 10,3%.
«То есть усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты», – сказал Путин.
О доходах федерального бюджета
В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом в размере 606 млрд руб., сообщил президент.
Существенный вклад обеспечили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от глобальной конъюнктуры на рынке углеводородов и опираются на внутренний рынок. За январь – август они выросли более чем на 18%.
При этом Путин обратил внимание на рост мировых цен на нефть. По его словам, в ближайшие месяцы это должно привести к увеличению нефтегазовых доходов бюджета и позволит пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ).
О бюджете на 2027–2029 годы
Правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития России на 2027–2029 г. Он станет основой федерального бюджета на предстоящую трехлетку.
По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета составит около 2%. При расчетах власти исходят из цены на нефть примерно в $50 за баррель.
«Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти», – заявил Путин.
Безусловными приоритетами федерального бюджета должны оставаться выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России, подчеркнул президент.