Дефицит федерального бюджета составил с начала года 5,8 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета составил с начала года 5,8 трлн рублейПоказатель вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2025 года
Дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб. или 2,5% ВВП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,5 раза. При этом законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП. Предварительные данные опубликованы на сайте Минфина РФ.
Доходы выросли на 9,2% год к году – до 25,9 трлн руб. Нефтегазовые доходы при этом снизились на 16,7%, до 5 трлн руб., а ненефтегазовые – выросли на 18,1%, до 20,9 трлн руб. Доходы от производства и импорта увеличились на 26,3% и составили 11,3 трлн руб. Кроме того, в августе от уплаты дивидендов в федеральный бюджет поступило 691 млрд руб.
Объем расходов составил 31,7 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 14,7%. Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов, объяснили в министерстве.
2 сентября Минфин провел аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн руб. Ведомство возобновило аукционы после полутора месяцев перерыва.
2 сентября министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство рассчитывает на поэтапную нормализацию бюджетного баланса и выход на параметры бездефицитного бюджета в 2028–2029 гг. Глава Минэка также сообщил, что в 2026 г. российская экономика, вероятно, покажет результат немного лучше весенней оценки.
3 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2026, заявил, что уровень дефицита бюджета в России не критичен. Также российский лидер дополнил, что средства из бюджета нужно использовать в соответствии с приоритетами. Он указал, что сейчас необходимо снижать затраты, но и грамотно распоряжаться финансами. По словам Путина, ситуация с дефицитом будет разрешена.