Дефицит федерального бюджета составил с начала года 5,8 трлн рублей

Доходы выросли на 9,2% год к году – до 25,9 трлн руб. Нефтегазовые доходы при этом снизились на 16,7%, до 5 трлн руб., а ненефтегазовые – выросли на 18,1%, до 20,9 трлн руб. Доходы от производства и импорта увеличились на 26,3% и составили 11,3 трлн руб. Кроме того, в августе от уплаты дивидендов в федеральный бюджет поступило 691 млрд руб.