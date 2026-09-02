Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ на рекордные 1 трлн рублей

Дата погашения серии ОФЗ назначена на 29 июля 2042 г. Купоны привязаны к трехмесячной срочной ставке RUONIA с учетом ежедневной капитализации за семидневный сдвиг. Купонные периоды составляют три календарных месяца. Дополнительное размещение после аукциона осуществляться не будет, отметил Минфин.