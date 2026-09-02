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Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ на рекордные 1 трлн рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29031RMFS на рекордные 1 трлн руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

Спрос инвесторов превысил сумму в 1,4 трлн руб. Выручка от размещения составила 938,87 млрд руб. Цена отсечения была назначена на 92,5% от номинала, а средневзвешенная цена – 92,51% от номинала.

Дата погашения серии ОФЗ назначена на 29 июля 2042 г. Купоны привязаны к трехмесячной срочной ставке RUONIA с учетом ежедневной капитализации за семидневный сдвиг. Купонные периоды составляют три календарных месяца. Дополнительное размещение после аукциона осуществляться не будет, отметил Минфин.

20 июля ведомство сообщило, что аукционы по размещению ОФЗ для содействия стабилизации рыночной ситуации проводиться не будут. Минфин заявлял, что сообщил о возобновлении дополнительно.

Последний раз Минфин размещал ОФЗ 3 июня на 35,3 млрд руб. при спросе в 90,87 млрд руб. Доходность по цене отсечения достигла 13,53% годовых, средневзвешенная доходность – 13,52% годовых. В министерстве уточнили, что дополнительное размещение бумаг после аукциона не проводилось.

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