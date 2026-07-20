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Минфин приостановил аукционы ОФЗ для стабилизации ситуации на рынке

О возобновлении ведомство сообщит дополнительно
Ведомости

Минфин приостановил аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) для содействия стабилизации рыночной ситуации. Об этом сообщается на сайте министерства.

«О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», – заявили в ведомстве.

Индекс государственных облигаций составлял 110,45 п. Однако после сообщения Минфина его значение выросло до 111,27 п. С начала года показатель снизился на 5,77%.

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15 июля Минфин сообщил, что аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29028 признан несостоявшимся. Причина состоит в том, что отсутствовали заявки по приемлемым уровням цен. Аукцион должен был пройти 15 июля.

Минфин информировал, что не стал проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.

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