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Минфин анонсировал аукцион 15 июля по размещению ОФЗ 29028

Ведомости

Минфин России анонсировал проведение 15 июля аукциона по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) 29028 в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Об этом сообщается на сайте министерства.

Дата погашения указанных бондов установлена на 22 октября 2039 г. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Ввод заявок на аукцион планируется в период 12:00-12:30 мск. В 14:00 мск планируется ввод цены отсечения. Расчеты по сделкам будут проводиться уже на 16 июля.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровнями доходности.

Минфин РФ сообщал, что не стал проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.

13 июля управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин заявил, что на горизонте от полугода до года облигации продолжат обгонять банковские депозиты по доходности. На бирже, по его словам, «со всех сторон ветер дует в паруса облигационного рынка».

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