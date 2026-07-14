Минфин анонсировал аукцион 15 июля по размещению ОФЗ 29028

Дата погашения указанных бондов установлена на 22 октября 2039 г. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Ввод заявок на аукцион планируется в период 12:00-12:30 мск. В 14:00 мск планируется ввод цены отсечения. Расчеты по сделкам будут проводиться уже на 16 июля.