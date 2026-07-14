Минфин анонсировал аукцион 15 июля по размещению ОФЗ 29028
Минфин России анонсировал проведение 15 июля аукциона по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) 29028 в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Об этом сообщается на сайте министерства.
Дата погашения указанных бондов установлена на 22 октября 2039 г. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Ввод заявок на аукцион планируется в период 12:00-12:30 мск. В 14:00 мск планируется ввод цены отсечения. Расчеты по сделкам будут проводиться уже на 16 июля.
Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровнями доходности.
Минфин РФ сообщал, что не стал проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.