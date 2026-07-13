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В Мосбирже указали на высокую доходность облигаций на горизонте полгода – год

Ведомости

На горизонте от полугода до года облигации продолжат обгонять банковские депозиты по доходности. Об этом заявил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин в интервью ТАСС.

«При этом есть и спрос со стороны инвесторов, и предложение со стороны эмитентов, потому что эмитенты активно используют публичный долг», – отметил он.

На бирже, по словам Блохина, «со всех сторон ветер дует в паруса облигационного рынка». Облигационный рынок развивается крайне активными темпами и дает большой набор инструментов и больше доходности, сказал он.

В этом интервью Блохин заявил, что около 15-20 компаний в высокой степени готовы к проведению IPO на Московской бирже. Он подчеркнул, что эти компании уже прошли необходимые процедуры. В настоящий момент они ищут хорошие окна для выхода на рынок.

8 июля на Мосбирже сообщили, что частные инвесторы за месяц вложили в долговые ценные бумаги 231 млрд руб. Рост составил 47,4% год к году. Из этих сделок 14% связаны с рублевыми ОФЗ, 61% – с корпоративными облигациями в рублях, еще 25% – с облигациями в иностранной валюте.

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