В Мосбирже указали на высокую доходность облигаций на горизонте полгода – год

В этом интервью Блохин заявил, что около 15-20 компаний в высокой степени готовы к проведению IPO на Московской бирже. Он подчеркнул, что эти компании уже прошли необходимые процедуры. В настоящий момент они ищут хорошие окна для выхода на рынок.