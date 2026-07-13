В Мосбирже указали на высокую доходность облигаций на горизонте полгода – год
«При этом есть и спрос со стороны инвесторов, и предложение со стороны эмитентов, потому что эмитенты активно используют публичный долг», – отметил он.
На бирже, по словам Блохина, «со всех сторон ветер дует в паруса облигационного рынка». Облигационный рынок развивается крайне активными темпами и дает большой набор инструментов и больше доходности, сказал он.
В этом интервью Блохин заявил, что около 15-20 компаний в высокой степени готовы к проведению IPO на Московской бирже. Он подчеркнул, что эти компании уже прошли необходимые процедуры. В настоящий момент они ищут хорошие окна для выхода на рынок.
8 июля на Мосбирже сообщили, что частные инвесторы за месяц вложили в долговые ценные бумаги 231 млрд руб. Рост составил 47,4% год к году. Из этих сделок 14% связаны с рублевыми ОФЗ, 61% – с корпоративными облигациями в рублях, еще 25% – с облигациями в иностранной валюте.