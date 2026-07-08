Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже 1,1 трлн рублей за полгода
Вложения частных инвесторов в облигации на Московской бирже превысили сумму в 1,1 трлн руб. по итогам первой половины 2026 г. Показатель вырос на 18% в сравнении с результатом января – июня 2025 г., сообщил «Ведомостям» представитель торговой площадки.
По данным биржи, в июне 2026 г. 794 000 частных инвесторов совершали такие сделки, что на 44,4% больше, чем в тот же месяц 2025 г. Их доля в объеме торгов облигациями составила 17,5%. Частные инвесторы за месяц вложили в долговые ценные бумаги 231 млрд руб. Рост составил 47,4% год к году. Из этих сделок 14% связаны с рублевыми ОФЗ, 61% – с корпоративными облигациями в рублях, еще 25% – с облигациями в иностранной валюте.
Представитель торговой площадки подчеркнул, что объем вторичных торгов облигациями в июне достиг 2,5 трлн руб. (+71,5%). Из них торги с ОФЗ составили 1,3 трлн руб. (+54,4%), сделки с корпоративными облигациями – 1,2 трлн руб., причем последний показатель увеличился почти в два раза к июню 2025 г. В сегменте внебиржевых торгов с центральным контрагентом в июне 2026 г. объем операций составил 284,7 млрд руб.
6 июля на Мосбирже стали доступны сделки с облигациями и беспоставочные сделки с репо в долларах США по курсу, сформированному на валютном рынке. Торговая площадка отмечала, что открытая позиция по сделке репо будет переноситься на валютный рынок, а при закрытии позиции торговый результат зафиксируется в долларах США. Что касается облигаций, то совершение сделок с ними доступно при наличии открытой позиции в долларах на валютном рынке. В список облигаций, по которым доступны сделки в долларах, входит порядка 200 бумаг.
С 9 июня на Мосбирже начали действовать торги мини-фьючерсами на курс доллара США и евро к рублю. Главное отличие новых контрактов – уменьшенный в 10 раз размер лота. Для долларового мини-фьючерса он составит $100, для евро – 100 евро. Это позволит снизить размер гарантийного обеспечения и даст инвесторам больше возможностей для хеджирования валютных рисков и управления позициями.