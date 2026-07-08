Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже 1,1 трлн рублей за полгода

По данным биржи, в июне 2026 г. 794 000 частных инвесторов совершали такие сделки, что на 44,4% больше, чем в тот же месяц 2025 г. Их доля в объеме торгов облигациями составила 17,5%. Частные инвесторы за месяц вложили в долговые ценные бумаги 231 млрд руб. Рост составил 47,4% год к году. Из этих сделок 14% связаны с рублевыми ОФЗ, 61% – с корпоративными облигациями в рублях, еще 25% – с облигациями в иностранной валюте.