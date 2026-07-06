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Главная / Инвестиции /

На Мосбирже стали доступны сделки с облигациями и репо в долларах США

Ведомости

На Московской бирже с 6 июля возможны сделки с облигациями и беспоставочные сделки с репо в долларах США по курсу, сформированному на валютном рынке. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Открытая позиция по сделке репо будет переноситься на валютный рынок, а при закрытии позиции торговый результат зафиксируется в долларах США. Что касается облигаций, то совершение сделок с ними доступно при наличии открытой позиции в долларах на валютном рынке. В список облигаций, по которым доступны сделки в долларах, входит порядка 200 бумаг.

На сайте Мосбиржи отметили, что возможность сделок за доллары станет драйвером развития сегмента ценных бумаг в иностранной валюте.

С 9 июня на Мосбирже начали действовать торги мини-фьючерсами на курс доллара США и евро к рублю. Главное отличие новых контрактов – уменьшенный в 10 раз размер лота. Для долларового мини-фьючерса он составит $100, для евро – 100 евро. Это позволит снизить размер гарантийного обеспечения и даст инвесторам больше возможностей для хеджирования валютных рисков и управления позициями.

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