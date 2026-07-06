На Мосбирже стали доступны сделки с облигациями и репо в долларах США

Открытая позиция по сделке репо будет переноситься на валютный рынок, а при закрытии позиции торговый результат зафиксируется в долларах США. Что касается облигаций, то совершение сделок с ними доступно при наличии открытой позиции в долларах на валютном рынке. В список облигаций, по которым доступны сделки в долларах, входит порядка 200 бумаг.