Мосбиржа запустит торги мини-фьючерсами на доллар и евро

Как отметила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, интерес инвесторов к валютным фьючерсам остается высоким. По ее словам, за первые пять месяцев 2026 г. среднедневной объем торгов такими инструментами вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 224 млрд руб., а совокупная открытая позиция увеличилась на 24% – до 1,73 трлн руб.