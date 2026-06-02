Мосбиржа запустит торги мини-фьючерсами на доллар и евро

Московская биржа с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курс доллара США и евро к рублю. Новые инструменты станут более доступной альтернативой действующим квартальным контрактам, сообщила площадка.

Главное отличие новых контрактов – уменьшенный в 10 раз размер лота. Для долларового мини-фьючерса он составит $100, для евро – 100 евро. Это позволит снизить размер гарантийного обеспечения и даст инвесторам больше возможностей для хеджирования валютных рисков и управления позициями.

Как отметила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, интерес инвесторов к валютным фьючерсам остается высоким. По ее словам, за первые пять месяцев 2026 г. среднедневной объем торгов такими инструментами вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 224 млрд руб., а совокупная открытая позиция увеличилась на 24% – до 1,73 трлн руб.

Исполнение новых контрактов будет происходить ежеквартально – в марте, июне, сентябре и декабре. Ценой исполнения станет официальный курс Банка России, установленный в последний день обращения контракта.

14 мая также сообщалось, что Мосбиржа с 19 мая запустила фьючерс на индекс RUONIA. Он позволяет инвесторам хеджировать процентные риски и делать ставки на изменение рублевых процентных ставок. Индекс RUONIA отражает среднюю ставку однодневного межбанковского кредитования и рассчитывается Банком России на основе сделок крупнейших российских банков. Обычно RUONIA близка к ключевой.

