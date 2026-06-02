Стоимость биткойна опустилась ниже $70 000 впервые с 7 апреля

В октябре 2025 г. биткойн достиг рекордных $126 000, однако затем перешел к снижению. В текущем году криптовалюта уже переживала резкие колебания. Так, 6 февраля курс биткойна в моменте падал до $60 000. Тогда это стало крупнейшим однодневным снижением с ноября 2022 г., когда обанкротилась криптобиржа FTX. Впоследствии криптовалюта смогла частично восстановить позиции.