Стоимость биткойна опустилась ниже $70 000 впервые с 7 апреля
Стоимость биткойна на Binance снизилась на 4,45% и к 10:05 мск достигла $69 874. Таким образом, крупнейшая криптовалюта впервые с 7 апреля опустилась ниже отметки $70 000.
В октябре 2025 г. биткойн достиг рекордных $126 000, однако затем перешел к снижению. В текущем году криптовалюта уже переживала резкие колебания. Так, 6 февраля курс биткойна в моменте падал до $60 000. Тогда это стало крупнейшим однодневным снижением с ноября 2022 г., когда обанкротилась криптобиржа FTX. Впоследствии криптовалюта смогла частично восстановить позиции.
Ниже уровня $70 000 биткойн в последний раз торговался 7 апреля. Тогда давление на рынок оказывали ужесточение регулирования криптовалют в ряде стран и рост опасений инвесторов.
На фоне интереса к цифровым активам Московская биржа продолжает расширять линейку инструментов, связанных с криптовалютами. 14 мая площадка запустила торги расчетными фьючерсами на индексы соланы, рипла и трона. Инструменты доступны квалифицированным инвесторам и позволяют участвовать в изменении стоимости цифровых активов без их прямой покупки.
Первые криптовалютные инструменты появились на Мосбирже в июне 2025 г., когда начались торги фьючерсом на акции фонда iShares Bitcoin Trust от BlackRock. Позже площадка запустила фьючерс на Ethereum через паи инвестиционного фонда iShares Ethereum Trust ETF. А в ноябре на Мосбирже стартовали торги расчетными фьючерсными контрактами на индексы биткойна (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH).