Биткойн обновил исторический максимум, достигнув $126 000
Стоимость биткойна достигла $126 000, достигнув нового исторического максимума. Это следует из данных торговой площадки Binance.
По данным на 22:17 мск стоимость биткойна составляла $126 764 (+2,44%).
В предыдущий раз стоимость криптовалюты обновляла исторический максимум 5 октября. Тогда биткойн стоил $125 000. По состоянию на 9:05 он находился на отметке $125 136 (+2,18%).
В середине августа курс биткойна обновил исторический рекорд и достиг значения $123 866. В середине июля криптовалюта впервые в истории поднялась выше $120 000. Предыдущий рекорд биткойн установил 11 июля, тогда его стоимость превысила $116 000. 9 июля курс биткойна также обновил исторический максимум, достигнув $112 000.