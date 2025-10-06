Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Биткойн обновил исторический максимум, достигнув $126 000

Ведомости

Стоимость биткойна достигла $126 000, достигнув нового исторического максимума. Это следует из данных торговой площадки Binance. 

По данным на 22:17 мск стоимость биткойна составляла $126 764 (+2,44%). 

В предыдущий раз стоимость криптовалюты обновляла исторический максимум 5 октября. Тогда биткойн стоил $125 000. По состоянию на 9:05 он находился на отметке $125 136 (+2,18%).

В середине августа курс биткойна обновил исторический рекорд и достиг значения $123 866. В середине июля криптовалюта впервые в истории поднялась выше $120 000. Предыдущий рекорд биткойн установил 11 июля, тогда его стоимость превысила $116 000. 9 июля курс биткойна также обновил исторический максимум, достигнув $112 000.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте