Курс биткойна обновил исторический максимум – $123 000
Курс биткойна установил новый исторический рекорд, превысив $123 000. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 11:30 биткойн находился на отметке $122 338 (+3,79%).
14 июля стоимость биткойна впервые в истории поднялась выше $120 000. Предыдущий рекорд биткойн установил 11 июля, тогда его стоимость превысила $116 000. 9 июля курс биткойна также обновил исторический максимум, достигнув $112 000.
В начале 2024 г. самая популярная криптовалюта стоила всего $50 000.