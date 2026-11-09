Умеров: украинская делегация выехала в Абу-Даби на переговоры
Делегация Украины направилась в Абу-Даби для проведения трехсторонних переговоров с Россией и США. Об этом сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.
«Украинская переговорная делегация по пути к месту запланированных встреч в Абу-Даби. Во вторник и среду должен состояться трехсторонний формат с участием представителей Украины, США и России», – говорится в сообщении.
По словам Умерова, в Абу-Даби будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также представители НАТО и Еврокомиссии (ЕК). Украина также планирует провести партнерские встречи с представителями европейских стран и ведомств.
Умеров также поблагодарил ОАЭ за предоставление площадки для переговоров, а также зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа за подготовку встречи.
Трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. От Украины делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а среди участников будет и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. Россию представят помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел РФ – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
9 ноября глава МИДа Сергей Лавров заявил, что предстоящие переговоры направлены на согласование принципов, которые должны быть одобрены по итогам процесса полноценного урегулирования конфликта. По его словам, в качестве одного из основных пунктов повестки будет вынесен вопрос безопасности России, Украины и всего региона.