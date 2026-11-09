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Умеров: украинская делегация выехала в Абу-Даби на переговоры

Анна Суслова
ТАСС
ТАСС

Делегация Украины направилась в Абу-Даби для проведения трехсторонних переговоров с Россией и США. Об этом сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

«Украинская переговорная делегация по пути к месту запланированных встреч в Абу-Даби.  Во вторник и среду должен состояться трехсторонний формат с участием представителей Украины, США и России», – говорится в сообщении.

По словам Умерова, в Абу-Даби будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также представители НАТО и Еврокомиссии (ЕК). Украина также планирует провести партнерские встречи с представителями европейских стран и ведомств.

Умеров также поблагодарил ОАЭ за предоставление площадки для переговоров, а также зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа за подготовку встречи.

Трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. От Украины делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а среди участников будет и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. Россию представят помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел РФ – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

9 ноября глава МИДа Сергей Лавров заявил, что предстоящие переговоры направлены на согласование принципов, которые должны быть одобрены по итогам процесса полноценного урегулирования конфликта. По его словам, в качестве одного из основных пунктов повестки будет вынесен вопрос безопасности России, Украины и всего региона.

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