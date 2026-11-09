Умеров: украинская делегация выехала в Абу-Даби на переговоры

Трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. От Украины делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а среди участников будет и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. Россию представят помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел РФ – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.