Патриарх Феофил III назвал встречу с Путиным подтверждением исторических связей
Иерусалимский Патриарх Феофил III назвал встречу с Владимиром Путиным важной возможностью подтвердить исторические связи между Иерусалимским патриархатом и российским народом. Об этом он заявил «Известиям».
«Православные Церкви объединены общей верой и глубокой духовной ответственностью. Существующие разногласия не должны мешать нам продолжать общение, слышать друг друга и, по возможности, совместно трудиться ради мира, мирного сосуществования и сохранения христианской жизни», – сказал он.
Кроме того, патриарх назвал особенно значимым духовным событием посещение Покровского монастыря в Москве и поклонение мощам блаженной Матроны Московской.
5 ноября Путин провел переговоры с патриархом Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе встречи Феофил III предложил российскому лидеру содействие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. До этого глава РПЦ встретился с патриархом Иерусалимской православной церкви отдельно.