Патриарх Феофил III назвал встречу с Путиным подтверждением исторических связей

5 ноября Путин провел переговоры с патриархом Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе встречи Феофил III предложил российскому лидеру содействие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. До этого глава РПЦ встретился с патриархом Иерусалимской православной церкви отдельно.