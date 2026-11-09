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Патриарх Феофил III назвал встречу с Путиным подтверждением исторических связей

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Иерусалимский Патриарх Феофил III назвал встречу с Владимиром Путиным важной возможностью подтвердить исторические связи между Иерусалимским патриархатом и российским народом. Об этом он заявил «Известиям».

«Православные Церкви объединены общей верой и глубокой духовной ответственностью. Существующие разногласия не должны мешать нам продолжать общение, слышать друг друга и, по возможности, совместно трудиться ради мира, мирного сосуществования и сохранения христианской жизни», – сказал он.

Кроме того, патриарх назвал особенно значимым духовным событием посещение Покровского монастыря в Москве и поклонение мощам блаженной Матроны Московской.

5 ноября Путин провел переговоры с патриархом Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе встречи Феофил III предложил российскому лидеру содействие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. До этого глава РПЦ встретился с патриархом Иерусалимской православной церкви отдельно.

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