Коммунист Ющенко подтвердил начало работы советником спикера Володина

Ющенко – не первый коммунист, ставший советником председателя Госдумы. В 2017 г. по состоянию здоровья сложил мандат депутат от Дагестана Сергей Решульский. Вместо него депутатский мандат достался Ризвану Курбанову, ранее избиравшемуся в Госдуму от «Единой России». Коммунист при этом сохранил свой кабинет и некоторые другие привилегии, сообщал источник «Ведомостей». Но полномочия закончились с концом созыва – в 2021 г. Советниками Володина в нижней палате были и другие бывшие депутаты. Например, депутаты «Единой России» Николай Гончар и Геннадий Кулик.