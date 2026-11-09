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Коммунист Ющенко подтвердил начало работы советником спикера Володина

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, экс-депутат Госдумы Александр Ющенко подтвердил «Ведомостям», что начал работать в качестве советника председателя Госдумы.

«Да, с 3 ноября, распоряжение подписано», – сказал он.

Ющенко – депутат трех созывов: шестого, седьмого и восьмого. В IX созыв Госдумы он не избрался. Ющенко баллотировался в Уфимском одномандатном округе и шел во главе региональной группы КПРФ по Башкирии. КПРФ получила на этих выборах 13,47% голосов, а во фракцию вошло 37 депутатов.

21 октября «Ведомости» писали со ссылкой на три источника, что у спикера Госдумы Вячеслава Володина может появиться советник-коммунист в лице Ющенко. Тогда же Володин подтвердил прессе, что Ющенко переходит на работу в Госдуму, писал ТАСС.

Ющенко – не первый коммунист, ставший советником председателя Госдумы. В 2017 г. по состоянию здоровья сложил мандат депутат от Дагестана Сергей Решульский. Вместо него депутатский мандат достался Ризвану Курбанову, ранее избиравшемуся в Госдуму от «Единой России». Коммунист при этом сохранил свой кабинет и некоторые другие привилегии, сообщал источник «Ведомостей». Но полномочия закончились с концом созыва – в 2021 г. Советниками Володина в нижней палате были и другие бывшие депутаты. Например, депутаты «Единой России» Николай Гончар и Геннадий Кулик.

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