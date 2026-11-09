Коммунист Ющенко подтвердил начало работы советником спикера Володина
Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, экс-депутат Госдумы Александр Ющенко подтвердил «Ведомостям», что начал работать в качестве советника председателя Госдумы.
«Да, с 3 ноября, распоряжение подписано», – сказал он.
Ющенко – депутат трех созывов: шестого, седьмого и восьмого. В IX созыв Госдумы он не избрался. Ющенко баллотировался в Уфимском одномандатном округе и шел во главе региональной группы КПРФ по Башкирии. КПРФ получила на этих выборах 13,47% голосов, а во фракцию вошло 37 депутатов.
Ющенко – не первый коммунист, ставший советником председателя Госдумы. В 2017 г. по состоянию здоровья сложил мандат депутат от Дагестана Сергей Решульский. Вместо него депутатский мандат достался Ризвану Курбанову, ранее избиравшемуся в Госдуму от «Единой России». Коммунист при этом сохранил свой кабинет и некоторые другие привилегии, сообщал источник «Ведомостей». Но полномочия закончились с концом созыва – в 2021 г. Советниками Володина в нижней палате были и другие бывшие депутаты. Например, депутаты «Единой России» Николай Гончар и Геннадий Кулик.