Генконсульство РФ опровергло ужесточение миграционных мер в Гоа

Проверки соблюдения визового режима в индийском штате Гоа проходят в штатном режиме. Об этом генеральное консульство России в Мумбаи сообщило в своем Telegram-канале. Заявление опубликовано на фоне сообщений в СМИ о массовом выдворении российских граждан из Гоа.