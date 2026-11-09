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Генконсульство РФ опровергло ужесточение миграционных мер в Гоа

Сергей Пахомов
Sarang Pande / Unsplash
Sarang Pande / Unsplash

Проверки соблюдения визового режима в индийском штате Гоа проходят в штатном режиме. Об этом генеральное консульство России в Мумбаи сообщило в своем Telegram-канале. Заявление опубликовано на фоне сообщений в СМИ о массовом выдворении российских граждан из Гоа.

«Оснований говорить о каком-либо целенаправленном ужесточении миграционной политики в отношении россиян не имеется», – говорится в публикации.

В генконсульстве рекомендовали россиянам, которые находятся в Индии или планируют поездку в страну, следить за сроками действия виз и соблюдать требования индийского законодательства. Дипломатическое представительство также сообщило, что продолжает оказывать российским гражданам необходимую консульскую помощь.

7 ноября The Goan Everyday сообщал, что региональное управление регистрации иностранцев (FRRO) в Гоа выявило пятерых иностранцев, находившихся в Индии без действующих виз. Среди них оказались трое граждан России, в отношении которых начали процедуру выдворения из страны.

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