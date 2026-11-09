Кремль оставил без комментариев обращение «Бочкарей» к Путину о передаче активов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прокомментировал обращение к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмена Вадима Смагина с просьбой передать компании «Бочкари» российские активы компании Coca-Cola во временное управление.
«Мне неизвестно, было ли такое обращение. Но даже если оно было, то мы никогда внутреннюю переписку, служебную переписку, рабочую переписку не комментируем», – сказал Песков.
5 ноября «Коммерсантъ» писал, что «Бочкари» попросили Путина передать во внешнее управление бизнес компании «Мултон», которая до 2022 г. занималась розливом в России напитков под международными брендами Coca-Cola.
В качестве обоснования инициативы «Бочкари» указали на приостановку инвестиций владельцами «Мултона» в России. По мнению авторов обращения, это негативно влияет на экономическую ситуацию в стране и налоговые поступления. Кроме того, компания обратила внимание на поддержку Украины со стороны глобальной Coca-Cola и ее спонсорство международных спортивных соревнований, к участию в которых российские спортсмены не допускаются из-за ограничений.