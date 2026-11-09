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Конкурс «Интервидение» запланировали на осень 2027 года

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2027 г. в Саудовской Аравии. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

«Дата и город проведения конкурса будут определены в предстоящий период», – заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, конкурс стал важным культурным событием и продолжает развиваться как международная площадка, объединяющая представителей разных стран. Алимов отметил, что проект основан на уважении к культурам и традиционным ценностям народов.

5 августа сообщалось, что Саудовская Аравия остается страной проведения и организатором следующего конкурса «Интервидение».

Конкурс «Интервидение» состоялся 20 сентября 2025 г. на подмосковной «Live Арене». Победителем стал Вьетнам, который представил певец Дык Фук с композицией Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг»). Второе место досталось трио Nomad из Киргизии, третье – Катару, который представила Дана Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta («Это именно ты»). На конкурсе выступили 22 страны вместо запланированных 23 – США не приняли участие в конкурсе в последний момент.

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