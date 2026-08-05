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Организаторы подтвердили проведение «Интервидения-2026» в Саудовской Аравии

Ведомости

Саудовская Аравия остается страной проведения и организатором следующего конкурса «Интервидение», подготовка к мероприятию продолжается. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу конкурса.

«Как было объявлено в финале "Интервидения" в Москве, следующей страной проведения и организатором становится Королевство Саудовская Аравия», – заявили в пресс-службе.

Ранее ТАСС писал, что проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии остается под вопросом, и гарантий того, что мероприятие состоится, пока нет.

Конкурс «Интервидение» состоялся 20 сентября 2025 г. на подмосковной «Live Арене». Победителем стал Вьетнам, который представил певец Дык Фук с композицией Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг»). Второе место досталось трио Nomad из Киргизии, третье – Катару, который представила Дана Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta («Это именно ты»). На конкурсе выступили 22 страны вместо запланированных 23-х – США не приняли участия в конкурсе в последний момент.

В финале конкурса было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 г.

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