Politico и FT утверждают, что европейцы посетят переговоры по Украине в Абу-Даби

«Их присутствие дает Европе номинальное право голоса в переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США. Однако сторонники более инклюзивного подхода, включая Джорджию Мелони и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, вряд ли будут удовлетворены, что создаст почву для дальнейших споров о том, как должен быть представлен ЕС», – говорится в материале.