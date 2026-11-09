Politico и FT утверждают, что европейцы посетят переговоры по Украине в Абу-Даби
На трехсторонние переговоры РФ, Украины и США прибудут высокопоставленные европейские чиновники. Об этом пишут Politico и Financial Times со ссылкой на источники.
В ОАЭ будут присутствовать советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, так называемых стран «большой тройки», следует из материала Politico.
«Их присутствие дает Европе номинальное право голоса в переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США. Однако сторонники более инклюзивного подхода, включая Джорджию Мелони и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, вряд ли будут удовлетворены, что создаст почву для дальнейших споров о том, как должен быть представлен ЕС», – говорится в материале.
Стремление европейцев принять участие в переговорах может быть продиктовано заявлением президента США Дональда Трампа о том, что более широкая архитектура безопасности Европы может стать частью мирного соглашения, пишет FT.
Трехсторонние переговоры пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключал участие европейских стран в предстоящей встрече, сославшись на согласованный трехсторонний формат. пресс-Представитель Кремля заявлял, что подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает диалог с ней невозможным.