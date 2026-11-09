Новые учебники по физике появятся в школах в марте 2027 года

В декабре 2026 г. новые учебники по физике войдут в федеральный перечень, после чего начнется закупка. По словам одного из авторов, директора Объединенного института ядерных исследований Григория Трубникова, по новому учебнику для 10-х классов школьники начнут заниматься с 1 сентября 2027 г., для 11-х – с 1 сентября 2028 г. В издании будут рубрики о российских ученых и новых технологиях, итоги глав, творческие задания и цифровое дополнение.