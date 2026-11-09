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Новые учебники по физике появятся в школах в марте 2027 года

Инна Шульгина
Руслан Шамуков / ТАСС
Руслан Шамуков / ТАСС

Новые учебники по физике будут доступны российским школам в марте 2027 г. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова на совещании по повышению качества естественно-научного и математического образования в Новосибирске.

В декабре 2026 г. новые учебники по физике войдут в федеральный перечень, после чего начнется закупка. По словам одного из авторов, директора Объединенного института ядерных исследований Григория Трубникова, по новому учебнику для 10-х классов школьники начнут заниматься с 1 сентября 2027 г., для 11-х – с 1 сентября 2028 г. В издании будут рубрики о российских ученых и новых технологиях, итоги глав, творческие задания и цифровое дополнение.

Колударова добавила, что готовятся новые учебники по математике, физике, химии и биологии. Для углубленного изучения физики, химии и информатики подготовлены учебники при участии МФТИ. Они также будут доступны с марта 2027 г.

15 октября советник президента, председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская сообщила, что учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4-х классов начнут поэтапно завозить в школы с 1 сентября 2028 г. С 1 сентября 2027 г. в школах должны появиться учебники по русскому языку для 10-х классов, а по литературе – для 5-х, 6-х, 10-х и 11-х классов.

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