МВД: поддельные штрафы ГИБДД можно распознать по реквизитам и УИН

Также стоит обращать внимание на реквизиты: в настоящей квитанции получатель всегда один – «Управление Федерального казначейства». В поддельной указан счет платежной электронной системы, и деньги уходят мошенникам. Штраф от ГАИ содержит УИН из 20 или 25 цифр, по которому можно проверить долг в официальных базах. Если УИН отсутствует, квитанция поддельная. В МВД советуют при выявлении мошеннического бланка обращаться в правоохранительные органы.