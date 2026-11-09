МВД: поддельные штрафы ГИБДД можно распознать по реквизитам и УИН
МВД предупредило о поддельных штрафах за нарушения правил дорожного движения. Один из признаков мошенничества – получение постановления и квитанции по электронной почте или в мессенджере: настоящий штраф приходит в личный кабинет на «Госуслугах» или отображается на сайте ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы полиции.
Также стоит обращать внимание на реквизиты: в настоящей квитанции получатель всегда один – «Управление Федерального казначейства». В поддельной указан счет платежной электронной системы, и деньги уходят мошенникам. Штраф от ГАИ содержит УИН из 20 или 25 цифр, по которому можно проверить долг в официальных базах. Если УИН отсутствует, квитанция поддельная. В МВД советуют при выявлении мошеннического бланка обращаться в правоохранительные органы.
8 ноября полиция предупредила, что мошенники применяют новые схемы хищения персональных данных в общественных местах. В числе угроз – открытые Wi-Fi-сети, среди которых могут оказаться поддельные «двойники». Еще один способ обмана – фальшивые QR-коды в общественных местах: при сканировании они ведут на фишинговые сайты или поддельные страницы оплаты. МВД не рекомендует сканировать код из непроверенных источников, если он наклеен криво или поверх другого.