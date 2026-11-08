В МВД предупредили о хищении данных в общественных местах через фальшивые Wi-Fi
Мошенники применяют новые схемы хищения персональных данных в общественных местах. Об этом сообщили в канале «Вестник киберполиции России» в Max.
Одна из угроз исходит от открытых Wi-Fi-сетей: среди них могут оказаться поддельные «двойники». Преступники создают такие точки доступа под названиями, похожими на настоящие, и без пароля. В итоге мошенники перехватывают логины, пароли и платежные данные.
Еще один способ обмана – фальшивые QR-коды в общественных местах: при сканировании они ведут на фишинговые сайты или поддельные страницы оплаты. МВД не рекомендует сканировать код из непроверенных источников, если он наклеен криво или поверх другого.
Мошенники распространяют вредоносное ПО на «забытых» в общественных местах флешках и пауэрбанках. Такие устройства могут украсть данные со смартфона или заблокировать систему. Полиция рекомендует не пользоваться чужими гаджетами для зарядки или передачи данных.
Четвертый способ обмана связан с включенным модулем Bluetooth: если он активен, мошенники могут получить доступ к контактам и сообщениям на устройстве. МВД рекомендует отключать Bluetooth, когда он не используется, и не принимать неизвестные подключения.
Полиция предупреждает о «плечевом серфинге» – методе, при котором мошенники подглядывают PIN-коды и пароли в транспорте, кафе и возле банкоматов.
ТАСС со ссылкой на материалы МВД сообщал о схеме мошенничества, когда жертвам с сайта знакомств предлагают протестировать «разработанное приложение» или установить программу для удобного обмена фотографиями. В результате на устройство попадает вредоносное ПО. «РИА Новости» со ссылкой на материалы прокуратуры сообщало о схеме мошенничества, когда аферисты распространяют под видом бесплатных ИИ-сервисов для подбора стрижек, причесок и макияжа вредоносное ПО.
3 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что в сезон замены автомобильных шин мошенники становятся активнее.