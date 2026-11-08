В МВД предупредили о хищении данных в общественных местах через фальшивые Wi-Fi

ТАСС со ссылкой на материалы МВД сообщал о схеме мошенничества, когда жертвам с сайта знакомств предлагают протестировать «разработанное приложение» или установить программу для удобного обмена фотографиями. В результате на устройство попадает вредоносное ПО. «РИА Новости» со ссылкой на материалы прокуратуры сообщало о схеме мошенничества, когда аферисты распространяют под видом бесплатных ИИ-сервисов для подбора стрижек, причесок и макияжа вредоносное ПО.