Солнце повторило рекорд ХХI века по количеству вспышек

В лаборатории добавили, что уникальной особенностью вчерашнего дня является то, что все вспышки были зарегистрированы в одной группе пятен с номером 4566, сейчас располагающейся в центре солнечного диска. В прошлые рекорды вспышки были произведены несколькими активными центрами.