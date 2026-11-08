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Солнце повторило рекорд ХХI века по количеству вспышек

Максим Цуланов

Солнце повторило рекорд ХХI в. по количеству суточных вспышек 7 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Накануне ученые зафиксировали 29 вспышек. «До этого ровно такое же число вспышек, 29, было зарегистрировано 5 мая 2022 г. и 10 декабря 2024 г.», – отметили в сообщении.

В лаборатории добавили, что уникальной особенностью вчерашнего дня является то, что все вспышки были зарегистрированы в одной группе пятен с номером 4566, сейчас располагающейся в центре солнечного диска. В прошлые рекорды вспышки были произведены несколькими активными центрами.

Рубеж в 30 вспышек за сутки по московскому времени Солнце в XXI в. не переходило пока ни разу, отметили специалисты.

5 ноября ученые сообщили, что зафиксировали сильнейшую с начала октября вспышку на Солнце. Вспышка класса M3.6 произошла в группе пятен под номером 4566. Как поясняли в лаборатории, она имеет небольшую площадь, но относится к высшему классу сложности, поэтому ученые не исключают новых взрывов.

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