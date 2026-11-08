Число жертв стрельбы в Кракове выросло до шести

По данным польской полиции, погибли четыре женщины и двое мужчин, один из которых был гражданином Великобритании. Трое из погибших были польскими женщинами, личности двух других жертв пока не установлены. По словам представителя польского правительства, среди раненых были граждане Великобритании, Австрии, Германии, Португалии и России.