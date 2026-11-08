Число жертв стрельбы в Кракове выросло до шести
Шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате стрельбы на оживленной рыночной площади в Кракове. Это был «акт террора» против жителей города, пишет The Guardian со ссылкой на информацию властей.
Подозреваемый, 25-летний гражданин Польши, открыл огонь из автоматического оружия на главной площади города около 15:00 7 ноября.
По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского, он увлекался ультраправыми идеями и придерживался «очень радикальных» и «ультранационалистических» взглядов.
По данным польской полиции, погибли четыре женщины и двое мужчин, один из которых был гражданином Великобритании. Трое из погибших были польскими женщинами, личности двух других жертв пока не установлены. По словам представителя польского правительства, среди раненых были граждане Великобритании, Австрии, Германии, Португалии и России.
Среди пострадавших – двое полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии после трех огнестрельных ранений, полученных в ходе перестрелки с предполагаемым нападавшим.
Поздно вечером 7 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме подозреваемого были найдены тела еще двух женщин и одного мужчины, которые, скорее всего, были членами его семьи.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал субботнюю стрельбу со смертельным исходом «актом террора» против жителей Кракова, второго по величине города Польши, который ежегодно посещают 15 миллионов туристов, большинство из которых проходят через главную площадь. 8-9 ноября будут днями национального траура по жертвам нападения.