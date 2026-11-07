Россиянин пострадал при стрельбе в польском Кракове

7 ноября в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу из проезжавшего автомобиля на главной рыночной площади. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых. Позднее число погибших возросло до шести человек. Нападавшего задержали сотрудники полиции. При задержании он получил ранение и был госпитализирован.