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Главная / Общество /

Россиянин пострадал при стрельбе в польском Кракове

Елена Вострикова
Pexels
Pexels

Среди пострадавших в результате стрельбы в центре польского Кракова оказался гражданин России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По имеющейся информации, один из раненых является гражданином России», – рассказал собеседник агентства.

Информацию о состоянии пострадавшего россиянина источник не уточнил.

7 ноября в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу из проезжавшего автомобиля на главной рыночной площади. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых. Позднее число погибших возросло до шести человек. Нападавшего задержали сотрудники полиции. При задержании он получил ранение и был госпитализирован.

По данным польских правоохранительных органов, подозреваемый является гражданином Польши. Министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский также сообщил, что при стрельбе пострадали двое полицейских. Один из них получил три огнестрельных ранения, ему проводят операцию.

После происшествия мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

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